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تشكل ناري لـ السعودية أمام الكويت في كأس خليج 24

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكل ناري لـ أمام الكويت في كأس خليج 24 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيل منتخب السعودية لمواجهة نظيره الكويتي، في إطار مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي في نسخته 24.

وجاء تشكيل منتخبنا الوطني كالتالي:

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فواز القرني، سعود عبد الحميد، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، عبد الإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، عبد العزيز البيشي، فراس البريكان".

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وستكون مذاعة عبر قناتي beIN Sports HD بصوت المعلق رؤوف خليف وAlkass Two HD بصوت المعلق سمير اليعقوبي .

ويتواجد الأخضر ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كلا من:"عمان، والبحرين، والكويت".  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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