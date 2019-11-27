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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكل ناري لـ السعودية أمام الكويت في كأس خليج 24 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيل منتخب السعودية لمواجهة نظيره الكويتي، في إطار مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي في نسخته 24.
وجاء تشكيل منتخبنا الوطني كالتالي:
فواز القرني، سعود عبد الحميد، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، عبد الإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، عبد العزيز البيشي، فراس البريكان".
ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وستكون مذاعة عبر قناتي beIN Sports HD بصوت المعلق رؤوف خليف وAlkass Two HD بصوت المعلق سمير اليعقوبي .
ويتواجد الأخضر ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كلا من:"عمان، والبحرين، والكويت".
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