شكرا لقرائتكم تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمي بالزمالك استعداداً لمازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد دراجان مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات قوية لكلا من محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، حيث بدأت بالجري حول الملعب بعدها تم التدريب على التصويب على الحراس كل على حده من عدة جهات.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.