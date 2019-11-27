شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع مع طارق حامد قبل لقاء مازيمبي فى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسه خاصة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، اطمأن خلالها على سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة على هامش المران اليوم الأربعاء، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.