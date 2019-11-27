شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع مع طارق حامد قبل لقاء مازيمبي فى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسه خاصة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، اطمأن خلالها على سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة على هامش المران اليوم الأربعاء، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يجتمع مع طارق حامد قبل لقاء مازيمبي فى الكونغو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.