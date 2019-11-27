شكرا لقرائتكم الغندور ورجاله يتحركون لاحتواء فتنة "ترتيب" القائمة الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية جهود كبيرة لاحتواء أزمة ترتيب الحكام الكبار فى القائمة الدولية الجديدة لعام 2020، والتى تفجرت الشهر الماضى عقب إرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم الشهر الماضى.

وسطرت حالة من الحتقان والغضب لدى جهاد جريشة الحكم الدولى العالمى بعد علمه بوضع إبراهيم نور الدين مكانه فى الترتيب رقم واحد بالقائمة الجديدة رغم تواجد جريشة فى الترتيب الاول خلال السنوات الماضية بحكم مشاركته فى كافة البطولات العالمية والقارية .

وعندما توجه جريشة للجنة الحكام برئاسة جمال الغندور تم اخطاره بان عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق هو الذى قام بإعداد القائمة لانه كان المسئول عن إدارة اللجنة فى الموسم المنقضى قبل الاستقالة مع مجلس إدارة الجبلاية عقب الخروج من بطولة أمم افريقيا للكبار التى نظمتها مصر فى الصيف الماضى ، وكان رد عصام عبد الفتاح مفاجئ باعلانه انه لم يضع هذا الترتيب فى اشارة للغندور الذى يصر على انه لم يجر ى تعديلات فى الاسماء .

ويسعى ياسر عبد الرؤوف وتامر درى لاحتواء غضب جهاد جريشة والذى أشتكى كثيرا من تعرضه لظلم ، وعدم جواز ابعاده عن صدارة الترتيب فى القائمة الدولية المصرية لدى الفيفا ، حيث يؤدى ذلك لتقليل فرص مشاركاته فى البطولات الكبرى .