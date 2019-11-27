شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع مع لاعبي الزمالك لحثهم على مصالحة الجماهير البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع اللاعبين، قبل بدايه المران اليوم الأربعاء، تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو واغلاق ملف لقاء انبي .

وأضاف ميتشو أنه لديه ثقه كبيره في اللاعبين وأنهم قادرون على مصالحه الجماهير وتحقيق نتيجه ايجابيه أمام بطل الكونغو.

ويلتقى الزمالك مع مازيمبي الكونغولى، يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2019/2020.