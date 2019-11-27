شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع مع لاعبي الزمالك لحثهم على مصالحة الجماهير البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف ميتشو أنه لديه ثقه كبيره في اللاعبين وأنهم قادرون على مصالحه الجماهير وتحقيق نتيجه ايجابيه أمام بطل الكونغو.
ويلتقى الزمالك مع مازيمبي الكونغولى، يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2019/2020.
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