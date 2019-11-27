شكرا لقرائتكم ميتشو يقسم اللاعبين لمجموعتين خلال المران استعداداً لمازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قسم الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران الفريق اليوم الأربعاء، حيث تدربت الأولى تحت إشراف عصام مرعي مدرب الفريق، والثانية تحت إشراف أحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة.
ويخوض الفريق مرانه اليوم بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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