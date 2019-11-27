شكرا لقرائتكم طارق حامد يجري تدريبات تأهيلية قبل لقاء مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد عيد، عضو الجهاز الطبي بالفريق، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.