شكرا لقرائتكم الإجهاد يهدد مشاركة عمر السعيد وزيزو فى لقاء مازيمبي الكونغولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى عمر السعيد واحمد سيد زيزو لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بخوض مران خفيف بالجري حول الملعب بسبب الإجهاد الذي يعانيان منه، حيث يخوض الفريق مرانه اليوم الأربعاء، بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.