شكرا لقرائتكم دوشان يقود تدريبات الإحماء بمران الزمالك استعداداً لمازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد دوشان المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات الاحماء للاعبين بمران اليوم الأربعاء، وذلك لمدة 10 دقائق بالجري فى دائرة كبيرة فى وسط الملعب، حيث يخوض الفريق مرانه بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.