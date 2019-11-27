شكرا لقرائتكم دوشان يقود تدريبات الإحماء بمران الزمالك استعداداً لمازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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