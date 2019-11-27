شكرا لقرائتكم ثلاثى الزمالك يعاين ملعب مازيمبي الكونغولى للاطمئنان على جاهزيته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاين هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأيمن حافظ رئيس الجهاز الإداري لفرق النادي، ومحمد بدر، المدير المالي، ملعب مازيمبي الكونغولى، الذي سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم، السبت المقبل فى افتتاحية مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام الثلاثي بالاطمئنان على أرضية الملعب وجاهزيته لاستضافة المباراة كما قاموا بالتواصل مع البعثة الموجودة حاليا في إثيوبيا للتأكيد على تجهيز كافة الأمور الخاصة باستقبال الفريق في الكونغو لخوض اللقاء.