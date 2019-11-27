شكرا لقرائتكم ثلاثى الزمالك يعاين ملعب مازيمبي الكونغولى للاطمئنان على جاهزيته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام الثلاثي بالاطمئنان على أرضية الملعب وجاهزيته لاستضافة المباراة كما قاموا بالتواصل مع البعثة الموجودة حاليا في إثيوبيا للتأكيد على تجهيز كافة الأمور الخاصة باستقبال الفريق في الكونغو لخوض اللقاء.
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