شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف خطة عصام الحضري لاقتحام عالم التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرسم الأسطورة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، خطته نحو تحقيق حلمه الجديد واقتحام عالم تدريب الحراس وخاصة حراس مرمى الفراعنة، بعد أن كان على بعد خطوة من تلك المهمة قبل أن ينضم أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الحالي للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

ورفض "الحضري" إعلان اعتزاله لعب الكرة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يركز في مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الامر في الوقت المناسب.

وكشف السد العالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" خطته فى الفترة المقبلة، مؤكدًا إنتهاء فترة المعايشة التى قضاها مع أحد الأندية فى هونج كونج، لافتًا إلى إنه سيقوم بالحصول على دورات تدريبية خاصة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى شهر يناير المقبل من أجل الحصول على الرخصة التدريبية "C".

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اضاف الحضرى، إنه سيحصل على دورات أخرى خاصة باتحاد الكرة الأسيوى فى الإمارات للحصول على رخصة تدريبية أخرى، وبعدها سيقوم بقضاء ثلاثة معايشات فى أوروبة.

وأوضح الحارس الأسطوري للفراعة، أن تلك المعايشات الثلاثة ستكون فى أندية هرتا برلين، ثم أياكس أمستردام، وبعدها فى نادى ألميرا الإسباني المملوك للمستشار تركى أل الشيخ، وذلك خلال شهر يناير.