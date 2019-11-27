خليجي24 HD مباراة السعودية ضد الكويت بث مباشر KSA SPORTS يلا شوت live hd7 مباراة السعودية ضد الكويت...

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موعد مباراة السعودية ضد الكويت ksa sports

تقام مباراة السعودية ضد الكويت اليوم الأربعاء 27/11/2019 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، يتم بث المباراة مباشرة على قناة ksa sports الرياضية السعودية.

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يتم وضع رابط البث المباشر فور بدأ المباراة فتابعونا.