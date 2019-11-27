شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل سلبيًا مع بوركينا فاسو ببطولة شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل اليوم منتخب مصر الوطني للشباب مواليد 2001، مع نظيره بوركينا فاسو، بدون أهداف، في ثاني مباريات الفريق ببطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس.

وكان المنتخب الوطني بقيادة ربيع ياسين، المدير الفني، قد فاز في مباراته الأولى على المغرب 2-0، ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب مع نظيريه الجزائري ثم التونسي يومي الجمعة والأحد المقبلين على الترتيب.