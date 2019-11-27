شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته بتونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني اليوم الأربعاء، في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

وكان الأهلي قد خاض مرانا خفيفا أمس، بعد الوصول إلى تونس على ملعب الجامعة التونسية، ومن المقرر أن يخوض اليوم مرانا قويا استعدادا لمواجهة الجمعة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي بعد غدٍ الجمعة، على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.