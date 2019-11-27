شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يعاين أرضية ملعب مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأيمن حافظ رئيس الجهاز الإداري لفرق النادي، ومحمد بدر المدير المالي، على معاينة ملعب مازيمبي والذي سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم، المقرر لها السبت المقبل بافتتاحية مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام الثلاثي بالاطمئنان على أرضية الملعب وجاهزيته لاستضافة المباراة، كما قاموا بالتواصل مع البعثة الموجودة حاليا في إثيوبيا للتأكيد على تجهيز كافة الأمور الخاصة باستقبال الفريق في الكونغو لخوض اللقاء.