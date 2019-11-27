شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب السلام يستضيف مران الزمالك في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه اليوم الأربعاء، في الرابعة عصرا، على ملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية، والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.
ويبعد الملعب 10 دقائق فقط عن فندق الإقامة بإثيوبيا حيث وصلت البعثة صباح اليوم وخلد الجميع للنوم للحصول على قسط من الراحة قبل مران اليوم.
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