شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إلغاء مشاركة أوناي إيمري في ندوة جامعية بلندن بسبب الإهانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 ألغت جامعة "كامبوس أوف فوتبول بيزنيس" اللندنية ندوة كانت منتظرة الجمعة بحضور الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، بسبب إهانات تعرض لها مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الندوة ستدور حول دور المدرب في عالم كرة القدم وكيفية التعامل مع مشكلات مثل التعصب الكروي. Advertisements وأجبرت التعليقات السلبية الواردة من خلال الشبكات الاجتماعية مؤسسة التعليم العالي المتخصصة في صناعة كرة القدم على إلغاء هذا الحدث والاعتذار للطلاب. وخلال الأسابيع الأخيرة، أكدت إدارة آرسنال دعمها لإيمري كمدرب للفريق رغم النتائج السيئة في الفترة الأخيرة. ويحتل الفريق اللندني حاليا المركز الثامن برصيد 18 نقطة، مما يجعله بعيدا عن المركز الرابع المؤهل لخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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