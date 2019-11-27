شكرا لقرائتكم طنطا يخطف التعادل من سموحة بهدف +90... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف نادى طنطا نقطة من فريق سموحة بعد أحراز هدف فى الدقيقة 92 لتنهى المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منفاسات فى إطار مؤجلات الجولة السادسة من بطولة الدورى . تقدم حسام حسن مهاجم سموحه لفريقه فى الدقيقة الخامسة ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10 ، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء اسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة ، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح محمد جمال ميدو فى إحراز هدف التعادل لطنطا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ، ويرتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع ، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر . جاء تشكيل طنطا على النحو التالى "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد ". Advertisements وقد تضامن حسام حسن مع زميله مؤمن زكريا بتقليد حركته الشهيرة عقب إحرازه لهدف فريقه الأول فى مرمى أبناء السيد البدوى كنوع من التدعيم المعنوى لصانع ألعاب الأهلى . وفى الشوط الثانى هدأ إيقاع اللعب تماما بسبب ارتكان لاعبى سموحه للدفاع للحفاظ على النتيجة والخوف من إحراز هدف التعادل ، بينما حاول لاعبو طنطا إدراك هدف التعادل بشتى الطرق إلا أنهم فشلوا فى الكرة الأخيرة بعدما نجح مدافعو سموحه فى إخراج كافة الكرات حتى جاءت الدقيقة الأخيرة التى اعلنت عن إحراز محمد جمال ميدو هدف التعادل لطنطا .

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