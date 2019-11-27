شكرا لقرائتكم مهاجم الإسماعيلى الصاعد يدخل تاريخ الدراويش بهدفه فى الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب حازم مرسى مهاجم الإسماعيلى الصاعد، اسمه بأحرف من نور فى تاريخ الدراويش بتسجيله الهدف الثانى للفريق فى شباك الجزيرة الإماراتى فى المباراة التى عبر بها الإسماعيلى لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 4-0.

الهدف رقم 100 للإسماعيلى كان من نصيب حازم مرسى فى تاريخ الإسماعيلى بمشاركاته العربية وخاض الدراويش طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 62 مباراة، فاز فى 32 مباراة وتعادل فى 17 لقاء وخسر 13 مواجهة وسجل 100 هدفا ومنيت شباكه بـ56 هدفا.

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

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فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

كان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.