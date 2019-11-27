شكرا لقرائتكم أزمة تمنع نادي محمد صلاح الجديد من اللعب بالدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنع اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- تواجد نادي عثماثون طنطا والذى ترعاه إحدي الشركات الخاصة ويتواجد بها والد محمد صلاح ، من المشاركة بالدوري الممتاز بسبب تبعية نادي عثماثون لنادي المقاولون العرب.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على عدم مشاركة ناديين فى مسابقة واحدة يجمعهما مجلس إدارة واحد وهو ما يمنع نادي عثماثون من التواجد فى الدوري الممتاز.

أكد علاء عكاشة المدير التنفيذي لنادي عثماثون طنطا أن والد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني أسس شركة استثمار رياضي بمشاركة رجلي أعمال من أبناء طنطا، على أن تتولى الشركة رعاية النادي لمدة 7 سنوات قادمة، ويكون من حقها إدارة زمام المور داخل النادي.

أضاف عكاشة أن الشركة ستتولى الإنفاق على نادي عثماثون بالكامل بعد فصل النادي عن نادي المقاولون بشكل نهائي، ويقضى الاتفاق بحصول الشركة على نسبة 60% من بيع اللاعبين مقابل 40% من القيمة للنادي، إذا كان اللاعب من أبناء النادي وقطاع ناشئين، وإذا تم التعاقد معه عن طريق الشركة يكون نسبة الشركة 70% ونسبة النادي 30%.

Advertisements

أردف المدير التنفيذي لنادي عثماثون أن النادي تم تقديمه للنادي منذ شهر وفي انتظار موافقة نادي المقاولون العرب "الأم" ومقرها القاهرة، مشيرا إلى أن الشركة غرضها الاستثمار الرياضي في النادي برأس مال كبير ، وهو ما رحب به مجلس الإدارة في ظل رغبته في توفير مستثمرين يساهمون في الإنفاق على النادي.

جدير بالذكر أن نادي عثماثون طنطا يلعب في دوري الرجة الثانية ويتبع لنادي المقاولون العرب في الإدارة، حيث يعتبر فرع ذئاب الجبل في منطقة وسط الدلتا.

وسبق لمحمد صلاح أن بدأ مسيرته مع الكرة في نادي عثماثون قبل أن ينضم منه إلى نادي المقاولون ويخوض رحلته الاحترافية إلى بازل السويسري وتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا ثم روما الإيطاليين واخيرا ليفربول الانجليزي.