أزمة تمنع نادي محمد صلاح الجديد من اللعب بالدوري الممتاز...

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وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على عدم مشاركة ناديين فى مسابقة واحدة يجمعهما مجلس إدارة واحد وهو ما يمنع نادي عثماثون من التواجد فى الدوري الممتاز.
أضاف عكاشة أن الشركة ستتولى الإنفاق على نادي عثماثون بالكامل بعد فصل النادي عن نادي المقاولون بشكل نهائي، ويقضى الاتفاق بحصول الشركة على نسبة 60% من بيع اللاعبين مقابل 40% من القيمة للنادي، إذا كان اللاعب من أبناء النادي وقطاع ناشئين، وإذا تم التعاقد معه عن طريق الشركة يكون نسبة الشركة 70% ونسبة النادي 30%.
أردف المدير التنفيذي لنادي عثماثون أن النادي تم تقديمه للنادي منذ شهر وفي انتظار موافقة نادي المقاولون العرب "الأم" ومقرها القاهرة، مشيرا إلى أن الشركة غرضها الاستثمار الرياضي في النادي برأس مال كبير ، وهو ما رحب به مجلس الإدارة في ظل رغبته في توفير مستثمرين يساهمون في الإنفاق على النادي.
وسبق لمحمد صلاح أن بدأ مسيرته مع الكرة في نادي عثماثون قبل أن ينضم منه إلى نادي المقاولون ويخوض رحلته الاحترافية إلى بازل السويسري وتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا ثم روما الإيطاليين واخيرا ليفربول الانجليزي.
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