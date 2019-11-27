شكرا لقرائتكم طهطا يعرقل مسيرة البنك الأهلى بتعادل مفاجئ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقف فريق طهطا بقيادة أسامة البلم، انتصارات البنك الأهلى بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى ختام مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى للقسم الثانى .

وارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز الأول للمجموعة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف وتليفونات بنى سويف أصحاب المركزين الثانى والثالث بجدول المجموعة، بينما ارتفع رصيد طهطا إلى 4 نقاط ومازال فى المركز الاخير .

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وفى المجموعة الثالثة أقيمت اليوم مباراة بين الرجاء وشقيقه الأصغر الحمام فى مستهل مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة ونجح أبناء الرجاء فى الفوز 4 / 3 على الحمام ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ويرتقى لصدارة المجموعة مؤقتا فى انتظار نتائج المنافسين غدا، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط فى المركز العاشر .