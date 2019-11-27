شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف متى منح الأهلي مؤمن زكريا الاستغناء؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الجدل تُصاحب مسألة رحيل مؤمن زكريا نجم الأهلي والكرة المصرية عن فريقه بعد اصابته بمرض يحتاج لعلاج لعدة أشهر، كما أن ملف علاجه يحيطه الغموض بشكل كير.

وعلم الخليج 365 أن الأهلي منح مؤمن زكريا الاستغناء الخاص به بالفعل، ولكن ليس خلال اليومين السابقين كما تردد، ولكن من شهر أغسطس الماضي مثله مثل باقي اللاعبين الذي تم الاستغناء عنهم ومنهم أحمد حمودى وهشام محمد.

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وأضاف المصدر أن قواعد الجبلاية والفيفا تجبر الأندية على إبلاغ اللاعب مبكراً بالاستغناء عنه، مؤكداً أن منح مؤمن زكريا الاستغناء جاء بعد رفع أسمه من القائمة للاستفادة من المكان خاصة وأن علاجه لازال يحتاج لوقت لن يقل عن الـ4 أشهر، وهو الأمر الذي كان بالإتفاق بين مؤمن زكريا وإدارة الأهلي.

ويستعد مؤمن زكريا حالياً للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج خاصة وأن علاج المرض الذي يعاني منه متطور بشدة هناك، الأمر الذي حول وجهته من ألمانيا لأمريكا.