شكرا لقرائتكم والد محمد صلاح يؤسس شركة استثمار بأول نادي لعب له نجم ليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عكاشة المدير التنفيذي لنادي عثماثون طنطا أن والد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني أسس شركة استثمار رياضي بمشاركة رجلي أعمال من أبناء طنطا، على أن تتولى الشركة رعاية النادي لمدة 7 سنوات قادمة، ويكون من حقها إدارة زمام الأمور داخل النادي.

أضاف عكاشة أن الشركة ستتولى الإنفاق على نادي عثماثون بالكامل بعد فصل النادي عن نادي المقاولون بشكل نهائي، ويقضى الاتفاق بحصول الشركة على نسبة 60% من بيع اللاعبين مقابل 40% من القيمة للنادي، إذا كان اللاعب من أبناء النادي وقطاع ناشئين، وإذا تم التعاقد معه عن طريق الشركة يكون نسبة الشركة 70% ونسبة النادي 30%.

أردف المدير التنفيذي لنادي عثماثون أن النادي تم تقديمه للنادي منذ شهر وفي انتظار موافقة نادي المقاولون العرب "الأم" ومقرها القاهرة، مشيرا إلى أن الشركة غرضها الاستثمار الرياضي في النادي برأس مال كبير ، وهو ما رحب به مجلس الإدارة في ظل رغبته في توفير مستثمرين يساهمون في الإنفاق على النادي.

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جدير بالذكر أن نادي عثماثون طنطا يلعب في دوري الرجة الثانية ويتبع لنادي المقاولون العرب في الإدارة، حيث يعتبر فرع ذئاب الجبل في منطقة وسط الدلتا.

وسبق لمحمد صلاح أن بدأ مسيرته مع الكرة في نادي عثماثون قبل أن ينضم منه إلى نادي المقاولون ويخوض رحلته الاحترافية إلى بازل السويسري وتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا ثم روما الإيطاليين واخيرا ليفربول الانجليزي.