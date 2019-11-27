شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع فايلر عقب العودة من تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر عقب عودة الاهلي من تونس والانتهاء من مباراة النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وترغب لجنة التخطيط في مناقشة محسن صالح في عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها صفقات الفريق التى سيتم إبرامها في يناير واللاعبين المُرشحين للرحيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بفريق الكرة.

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وترأس محسن صالح لجنة التخطيط مؤخراً عقب اعتذار الدكتور طه إسماعيل عن رئاسة اللجنة بسبب ارتباطاته الإعلامية وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو.

ويستعد الاهلي حالياً لمواجهة النجم الساحلي بعد غد ، الجمعة، بإستاد رادس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المجموعة التى تضم أيضاً ، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.