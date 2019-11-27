شكرا لقرائتكم أنطوي وعيسى يقودان هجوم بيراميدز.. وأوكري وعبد الظاهر لأسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة أسوان فى الخامسة مساء اليوم و التى ستجمعهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من : مهدى سليمان، عمر جابر، محمد حمدى، وليفرد كانون، نبيل دونجا، ايرك تراورى، محمد فاروق، اسلام عيسى، جون انطوى، على جبر، رجب بكار.

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فيما أعلن مجدى عبد العاطى تشكيل أسوان والذى ضم كلاً من : مسعد عوض، طارق أبو العز، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمود نعيم، عبد الرحمن جمعة، هيثم الفيل، أحمد الصغيرى، حسن الننى، أحمد عبد الظاهر، أوميد أوكرى.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 ولم يخسر وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.