شكرا لقرائتكم تعديل مواعيد مباراتين بدوري القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بترول أسيوط مع ديروط ضمن الأسبوع الثامن للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني في الثانية والنصف عصر الأربعاء 11 ديسمبر المقبل بدلا من الأحد 8 ديسمبر .

كما قررت إقامة مباراة بلدية المحلة مع الحمام ضمن الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني في الثانية والنصف عصر الجمعة 13 ديسمبر المقبل بدلا من الثلاثاء 10 ديسمبر لتزامن المباراتين مع دور ال32 لكأس مصر وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة.