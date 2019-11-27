شكرا لقرائتكم تعديل مواعيد مباراتين بدوري القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كما قررت إقامة مباراة بلدية المحلة مع الحمام ضمن الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني في الثانية والنصف عصر الجمعة 13 ديسمبر المقبل بدلا من الثلاثاء 10 ديسمبر لتزامن المباراتين مع دور ال32 لكأس مصر وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة.
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