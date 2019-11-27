شكرا لقرائتكم أكرم توفيق يحقق رقم قياسي غير مسبوق بأمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكاف عبر حسابه على تويتر أن أكرم توفيق كان أفضل لاعب وسط مدافع فى البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وكتب على حسابه على تويتر: "نفذ لاعب وسط مصر أكرم توفيق 30 عملية دفاعية (محاولات افتكاك 20 قطع 10) في "أمم أفريقيا تحت 23" 2019، أكثر من أي لاعب آخر."

وعلى الرغم من تألق أكرم توفيق إلا أنه لم يتواجد في التشكيل المثالي للبطولة وتواجد 5 لاعبين من المنتخب الوطني هم محمد صبحي وأحمد رمضان بيكهام، وعمار حمدي ورمضان صبحي، ومصطفى محمد، وشوقي غريب أفضل مدير فني، وجاء التشكيل المثالي كالتالي..