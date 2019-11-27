شكرا لقرائتكم جون أنطوى يسجل أول أهداف بيراميدز في أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدورى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: مهدى سليمان، عمر جابر، محمد حمدى، وليفرد كانون، نبيل دونجا، ايرك تراورى، محمد فاروق، اسلام عيسى، جون انطوى، على جبر، رجب بكار.

بينما أعلن مجدى عبد العاطى تشكيل أسوان والذى ضم كلاً من مسعد عوض، طارق أبو العز، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمود نعيم، عبد الرحمن جمعة، هيثم الفيل، أحمد الصغيرى، حسن الننى، أحمد عبد الظاهر، أوميد أوكرى.

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ويحتل بيراميدز صدارة جدول الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 ولم يخسر وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.