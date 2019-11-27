شكرا لقرائتكم حسام حسن يحتفل بهدفه في طنطا على طريقة مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل حسام حسن مهاجم سموحة بهدفه في مرمى طنطا، على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، في المباراة المقامة بينهما باستاد طنطا ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى .

وويقدم سموحة على طنطا بهدفين مقابل هدف أحرز هدفى سموحه حسام حسن فى الدقيقة 5 و 10 ، بينما أحرز هدف أبناء السيد البدوى إسلام فؤاد فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء .

جاء تشكيل طنطا على النحو التالى "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد ".

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