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حسام حسن يحتفل بهدفه في طنطا على طريقة مؤمن زكريا...

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جدة - عمرو شويل احتفل حسام حسن مهاجم سموحة بهدفه في مرمى طنطا، على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، في المباراة المقامة بينهما باستاد طنطا ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى . 

 

وويقدم سموحة على طنطا بهدفين مقابل هدف أحرز هدفى سموحه حسام حسن فى الدقيقة 5 و 10 ، بينما أحرز هدف أبناء السيد البدوى إسلام فؤاد فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء . 

 

جاء تشكيل طنطا على النحو  التالى "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد ".

 

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