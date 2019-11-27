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شكرا لقرائتكم حسام حسن يحتفل بهدفه في طنطا على طريقة مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وويقدم سموحة على طنطا بهدفين مقابل هدف أحرز هدفى سموحه حسام حسن فى الدقيقة 5 و 10 ، بينما أحرز هدف أبناء السيد البدوى إسلام فؤاد فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء .
جاء تشكيل طنطا على النحو التالى "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد ".
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