شكرا لقرائتكم الزمالك يغرم شيكابالا مادياً لمشاداته مع الجمهور فى هزيمة إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور محمود عبد الرازق شيكابالا ماليا ، بسبب واقعة تبادله السباب مع جمهور الزمالك بعد مباراة انبي التي أقيمت اول ماس في الدوري وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.

وجاء قرار المجلس بتوقيع غرامة مالية علي كابتن الزمالك شيكابالا لفرض مزيدا من الانضباط داخل الفريق للم شمل اللاعبين قبل مباراة الزمالك ومازيمبي المقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وهاجم جمهور الزمالك هاجم محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب تواضع مستواه، ما أدى إلى تبادل السباب بين شيكابالا والجمهور داخل الاستاد.