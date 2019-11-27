الزمالك يغرم شيكابالا مادياً لمشاداته مع الجمهور فى هزيمة إنبي...

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وجاء قرار المجلس بتوقيع غرامة مالية علي كابتن الزمالك شيكابالا لفرض مزيدا من الانضباط داخل الفريق للم شمل اللاعبين قبل مباراة الزمالك ومازيمبي المقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
وهاجم جمهور الزمالك هاجم محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب تواضع مستواه، ما أدى إلى تبادل السباب بين شيكابالا والجمهور داخل الاستاد.
دخل الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، فى مشادة قوية مع مشجع زملكاوى عقب الهزيمة من إنبي.
وتكبد فريق الزمالك هزيمة مُذلة أمام فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، علي ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 للدوري.
تقدم محمد بسيونى لصالح الفريق البترولى فى الدقيقة الأولى فى ظل ارتباك واضح من دفاعات الفريق الأبيض، وتعادل محمود علاء للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 40، لكن محمد شريف كان له رأي آخر فى الدقيقة ألأخيرة بتسجيله الهدف الثانى للفريق البترولى فى الدقيقة 90.
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