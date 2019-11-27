شكرا لقرائتكم قائمة منتخب سيدات الكرة الطائرة لمعسكر البرازيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لمنتخب سيدات الكرة الطائرة عن قائمة اللاعبات فى معسكر البرازيل المقرر السفر له فجر الجمعة بدلا من الخميس نظرا لظروف الطيران التى أجلت السفر 24 ساعة .

تضم قائمة اللاعبات كلا من ، نهلة سامح و زينة العلمى و سارة أمين و مايا ممدوح و دعاء الغباشى و علياء هانى و مريم متولى و أية خالد و مريم ثروت و نرمينالمنشاوى و فريدة العسقلانى و أية النادى و أيسل نديم و دانا شوقى و سهيلة وفيق و مريم مصطفى .

Advertisements

يأتى دخول سيدات الفراعنة فى هذا المعسكر استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المحدد لها الفترة من 4 حتى 9 يناير المقبل بالكاميرون، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

فيما تتخلف شروق فؤاد لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر عن السفر مع بعثة سيدات الفراعنة إلى معسكر البرازيل بسبب ظروف العمل ، حيث أنه من المقرر أن تعود إلى تدريبات المنتخب عقب العودة من البرازيل.