شكرا لقرائتكم قائمة منتخب سيدات الكرة الطائرة لمعسكر البرازيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تضم قائمة اللاعبات كلا من ، نهلة سامح و زينة العلمى و سارة أمين و مايا ممدوح و دعاء الغباشى و علياء هانى و مريم متولى و أية خالد و مريم ثروت و نرمينالمنشاوى و فريدة العسقلانى و أية النادى و أيسل نديم و دانا شوقى و سهيلة وفيق و مريم مصطفى .
يأتى دخول سيدات الفراعنة فى هذا المعسكر استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المحدد لها الفترة من 4 حتى 9 يناير المقبل بالكاميرون، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
فيما تتخلف شروق فؤاد لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر عن السفر مع بعثة سيدات الفراعنة إلى معسكر البرازيل بسبب ظروف العمل ، حيث أنه من المقرر أن تعود إلى تدريبات المنتخب عقب العودة من البرازيل.
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