شكرا لقرائتكم سموحة يتقدم بهدفين على طنطا بالشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق سموحه فى إنهاء الشوط الأول أمام طنطا بالتقدم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة السادسة للدورى . تقدم حسام حسن مهاجم سموحه لفريقه فى الدقيقة الخامسة ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10 ، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء اسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة . جاء تشكيل طنطا على النحو التالى "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد ".

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