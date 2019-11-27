شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك المسافرة للكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إجراء اتصالا هاتفيا بحمادة أنور رئيس بعثة الفريق الأبيض والتي تستعد للتوجه إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل . وأكد أنور لرئيس الزمالك أن الأمور على ما يرام وأن السفارة المصرية تقوم بواجبها مع البعثه في تذليل أي عقبات كما يتواجد مندوب من السفارة مع الفريق في فندق الإقامة .

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