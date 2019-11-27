شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدى يصل المغرب فى طريقه إلى موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة المصري البورسعيدى إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب كترانزيت قبل استكمال السفر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لمواجهة نواذيبو الموريتانى فى مستهل مباريات الفريق بدور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية . كان فريق المصري قد غادر مطار القاهرة فجر اليوم فى طريقه لمواجهة بطل موريتانيا ، ويترأس البعثة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الذى اصطحب 21 لاعبا لخوض غمار تلك المواجهة وهم " :أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى ومعهم كل من كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد، عبد الناصر دي ماريا، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، إسلام عطية، عماد فتحي، سعيدو سيمبوريه، ايزي ايميكا، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي، أوستين أموتو.

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