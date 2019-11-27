شكرا لقرائتكم ملعب السلام يستضيف مران الزمالك الأول في إثيوبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك مرانه الأول في إثيوبيا في الرابعة عصر اليوم الأربعاء بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل .

ويبعد الملعب 10 دقائق فقط عن فندق الإقامة بإثيوبيا حيث وصلت البعثة صباح اليوم وخلد الجميع للنوم للحصول على قسط من الراحة قبل مران اليوم .

وكشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الكونغو ، ان الفريق سيخوض مرانا عصر اليوم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ، والمبيت في اثيوبيا في طريق الذهاب الي الكونغو لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي .

وقال أنور أن الزمالك سيبيت اليوم في أثيوبيا علي ان يتوجه إلي الكونغو فجر الغد، وهو ما قرره مجلس إدارة الزمالك حتي يحصل اللاعبون علي قسط من الراحة خلال الرحلة، خوفا من تعرضهم للارهاق من السفر الطويل من القاهرة الي الكونغو والمرور بترانزيت في أثيوبيا.

فيما كشف حمادة أنور ان الزمالك جاهز لخوض مباراة مازيمبي عقب إغلاق صفحة إنبي في الدوري المصري والخسارة المفاجئة، مشددا علي أن جميع اللاعبين يرغبون في مصالحة الجماهير والعودة بنتيجة إيجابية في مباراة دوري الابطال.