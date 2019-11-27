شكرا لقرائتكم غوميز يغادر إلى دبي لإجراء فحوصات طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم الأربعاء، عن مغادرة الفرنسي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة دبي الإماراتية لإجراء فحوصات طبية.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على "تويتر": غادر غوميز إلى دبي لإجراء فحوص طبية على موضع إصابته في إصبع يده في أحد المركز الطبية المتخصّصة؛ بعد تعرضه لإصابة أثناء لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتوج الفريق باللقب القاري عقب فوزه في مباراة الذهاب، بهدف دون مقابل في الرياض، وبهدفين دون رد في مواجهة الإياب في طوكيو على حساب أوراوا الياباني.

وحصل المهاجم الفرنسي على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، بجانب حصوله على لقب هداف المسابقة بـ "11 هدفاً".