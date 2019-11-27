شكرا لقرائتكم القحطاني: خسارتا العراق وسيدني من أصعب لحظاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف ياسر القحطاني، اللاعب الدولي السابق، خسارة كأس آسيا 2007 أمام العراق، بالإضافة إلى خليجي 19 ونهائي دوري أبطال آسيا أمام سيدني في 2014، بالإضافة إلى لقب 2017 بأصعب لحظات مسيرته في كرة القدم.

وقال القحطاني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: الانكسارات في المسيرة الرياضية جزء من اللعبة، وأصعب اللحظات كانت عندما خسرت كأس آسيا 2007 وخليجي 19 ودوري أبطال آسيا 2014 ودوري أبطال آسيا 2017.

وأضاف: أعظم لاعب لعبت ضده كان يوسف الثنيان، وأفضل من لعبت بجانبه سامي الجابر ومحمد نور ونواف التمياط ومحمد الدعيع وحسين عبدالغني وويلهامسون وطارق التايب.

وبخصوص قيادة المنتخب، ذكر: اختياري لنيل شارة قيادة المنتخب كان مفاجئا لي، لأن النظام كان بالأقدمية.

وواصل: وفوز الهلال باللقب القاري هو انتصار باسم السعودية، وأبارك لكل هلالي هذا الإنجاز الذي كان يستحقه الهلال، وسبق وقلت إن البطولة ستخضع، لأن البطولة الآسيوية عاندت الهلال كثيرا، والجميع اجتهد، والثالثة كانت ثابتة.

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وأردف: كل الشكر إلى تركي آل الشيخ، لأنه قدم الكثير وهذا يدل على دعمه لبلده ومساعدته لجميع اللاعبين، والشكر موصول إلى فريق موسم الرياض أيضا، ومهرجان اعتزالي يشمل عدة فعاليات مختلفة لكافة الأعمار، وستكون هناك مباراة بمشاركة نجوم كرة القدم، واستضافة برشلونة وليفربول والفرق العالمية أصبح أمرا عاديا، وأردت أن يكون مهرجان اعتزالي مختلفا، بمشاركة جميع من كانوا معي بالإضافة إلى أساطير كرة القدم الذين ألهموني في فترات سابقة.

وذكر: هداف كأس آسيا أعظم من أن تكون هدافا للدوري، وأكثر البطولات التي حققتها مع الهلال كنت هدافا للفريق، وأؤمن بأن كرة القدم لعبة جماعية.

وحول رأيه بوجود سبعة أجانب في الدوري، ذكر: سلاح ذو حدين، يمكن أن يرفع مستوى الأندية إلى أعلى ما يمكن، ويمكن أيضا أن يؤثر على مستوى المنتخب أيضا، كما رفع قيمة الدوري والمستوى واستفاد بعض اللاعبين من الأجانب، ولكن المصيبة تكمن في أن المنتخب لم يستفد من ذلك.

وأضاف: كثرة تغيير المدربين لها تأثير سلبي على اللاعبين، وكان هناك عدد من اللاعبين يمررون لأصدقائهم من الصحافيين أخبارا تفيد بأن المدرب ليس جيدا حتى يتم تغييره.

وواصل: عائلتي سبب نجاحي، وأيضا جماهير الهلال والمنتخب، بجانب حمد الدوسري مكتشفي وأحمد الزامل الذي راهن علي والأمير محمد بن فيصل وأعضاء شرف الهلال بالإضافة إلى الرؤساء الذين مروا علي.