شكرا لقرائتكم النصر يفقد خمسة لاعبين بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي النصر، يوم الأربعاء، عن الإصابات التي يعاني منها خمسة لاعبين من عناصر الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسب التقارير الطبية.

ونشر النصر بيانا في حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر خلاله أن حمد آل منصور يعاني من تمزق بالعضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتفاوت ما بين أسبوعين إلى ثلاثة بعدما تعرض للإصابة أثناء التدريبات، ولفت النادي إلى أن اللاعب بحاجة إلى علاج طبيعي والتأهيل.

وحول إصابة الدولي عبدالله مادو، أوضح النصر: سيجري اللاعب كشفا طبيا للتأكيد من نوع الإصابة.

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وأضاف: بخصوص عبدالعزيز الجبرين، يعاني اللاعب من تمزق بالعضلة الخلفية للفخذ، وسيغيب لمدة أسبوعين إلى ثلاثة، وسيخضع للعلاج الطبيعي والتأهيل، علما بأنه تعرض للإصابة أثناء التدريبات.

وأشار النصر إلى أن عبدالرحمن العبيد يعاني من تمزق في عضلة الساق، وتصل مدة غيابه إلى خمسة أسابيع، بعدما تعرض للإصابة مع المنتخب الأول، وسيخضع للعلاج الطبيعي من أجل تأهيله.

وبخصوص إصابة عبدالله الخيبري، قال النصر: تعرض اللاعب للإصابة مع المنتخب الأول، ويعاني من تمزق بالعضلة الخلفية للفخذ، ومن المقرر أن تتراوح فترة غيابه ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويحتاج الخيبري للعلاج الطبيعي بغية تأهيله.