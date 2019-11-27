شكرا لقرائتكم شركة أميركية تشتري حصة في مانشستر سيتي بنصف مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافقت مجموعة سيتي لكرة القدم، المالكة لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على بيع حصة منها قيمتها 500 مليون دولار، لشركة "سيلفر ليك" الأميركية للاستثمار المباشر، وذلك للمساعدة في تمويل عمليات تنمية وتطوير البنى الأساسية والتكنولوجية للمجموعة.

وذكرت شركة سيلفر ليك، التي يوجد مقرها في مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا، في بيان أصدرته يوم الأربعاء أن قيمة العقد تزيد قليلا على 10 % من القيمة القابضة لمجموعة سيتي، حيث جرى تقييم المجموعة بمبلغ 8ر4 مليار دولار.

وذكرت اليوم وكالة أنباء "بلومبرغ" أن الصفقة تلقي الضوء على زيادة الطلب العالمي على الفرق الرياضية المحترفة، وهو ما تعزز من خلال ارتفاع عائدات بيع حقوق البث التليفزيوني.

وتجدر الإشارة إلى أن "سيلفر ليك" تدير استثمارلت بقيمة نحو 43 مليار دولار، وعادة ما تركز في استثماراتها على شركات التكنولوجيا.