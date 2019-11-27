إبراهيموفيتش يشتري حصة بنادي هاماربي السويدي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت مجموعة "إيه.إي.جي" المالكة لنادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، أنها باعت نصف حصتها في نادي هاماربي السويدي، إلى نجم المنتخب السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يلعب حاليا لنادي غالاكسي.
وكان إبراهيموفيتش قد أثار التكهنات حول إمكانية انضمامه إلى الفريق السويدي عقب نهاية عقده مع غالاكسي، بعد أن نشر صورة له عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور عبر الإنترنت "إنستغرام"، يظهر فيها حاملا لقميص النادي السويدي.
لكن مجموعة "إيه.إي.جي"، أعلنت أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بات شريكا في ملكية هاماربي السويدي.
وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لموقع نادي هاماربي: هاماربي نادي رائع له جماهير متحمسة، ويحظى باحترام كبير في ستوكهولم والسويد بشكل عام.
وأضاف: دائما ما كنت أحب هذا النادي وجماهيره، كما أنني معجب بما قدمه في الأعوام الأخيرة، سواء على الملاعب أو خارجها.
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