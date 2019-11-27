شكرا لقرائتكم هرتا برلين يعلن تعاقده مع المدرب كلينسمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين يورغن كلينسمان (55 عاما) المدرب السابق للمنتخب الألماني، مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم، خلفا لأنتي كوفيتش.

وجاء ذلك تأكيداً لما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق يوم الأربعاء، حيث كشفت صحيفة "بيلد" وقناة "سكاي التلفزيونية: قبل ساعات أن هرتا برلين استقر على تعيين كلينسمان بعد الرحيل المنتظر لكوفيتش عن المنصب، بسبب البداية المتواضعة للفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم.

وكشف النادي أنه سيجري تقديم كلينسمان أمام وسائل الإعلام في وقت لاحق يوم الأربعاء، وسيواجه المدرب الجديد مهمة صعبة في أول مباراة للفريق تحت قيادته، حيث يصطدم هرتا برلين مع بوروسيا دورتموند مطلع الأسبوع المقبل ضمن منافسات البوندسليغا.

وقال مايكل بريتز مدير الكرة بنادي هرتا برلين إن النادي يأسف للمصير الذي واجهه كوفيتش، مضيفاً: لكن النتائج الأخيرة جعلتنا نستشعر ضرورة التحرك.

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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ألكسندر نوري المدير الفني السابق لفيردر بريمن، سيكون المدرب المساعد لكلينسمان.

وتراجع هرتا برلين إلى المركز الخامس عشر في البوندسليغا بعد أن تلقى أربع هزائم متتالية، كان آخرها الهزيمة أمام أوجسبورغ صفر - 4 والتي حسمت مصير كوفيتش بعد خمسة أشهر فقط من توليه تدريب الفريق.

وكان كلينسمان، الذي انضم مؤخراً إلى مجلس الإشراف بنادي هرتا برلين، قد توج بلقب كأس العالم 1990 وكأس الأمم الأوروبية 1996 خلال مسيرته كلاعب.

وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 ثم تدريب المنتخب الأميركي بين عامي 2011 و2016، وكانت تجربته التدريبية الوحيدة في البوندسليغا قد استمرت أقل من سنة واحدة، وذلك مع بايرن ميونخ في موسم 2008 - 2009.