شكرا لقرائتكم مدرب وولفرهامبتون يقترب من خلافة إيمري في أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو مدرب فريق وولفرهامبتون، مرشحاً لخلافة الإسباني يوناي إيمري مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة.

وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، وهو ما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.

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وواصلت الصحيفة أن سانتو أثار إعجاب المسؤولين في أرسنال، عقب العمل الكبير الذي قام به مع وولفرهامبتون، حيث قاد الفريق إلى احتلال المركز السابع في بطولة الدوري بعد عام واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز، ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت "ديلي ميل" أن العائق الوحيد أمام الصفقة، هو قلق إدارة أرسنال حيال قرار تعيين مدرب في منتصف الموسم، حيث من المتوقع أن يقوم السويدي فريدريك لوينبرغ مدرب الفريق الأول بخلافة إيمري حال إقالته، بالاشتراك مع ستيف بولد مدير أكاديمية النادي.

ويحتل أرسنال المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بعد مرور 13 مرحلة من الدوري الإنجليزي.