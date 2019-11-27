الفوز السادس تواليا لكليبرز بفضل الثنائي لينارد وجورج









اسماء السيد - ساهم الثنائي كاوهي لينارد وبول جورج في تحقيق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا اثر تغلبه على دالاس مافريكس 114-99 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

ولعب الثنائي لينارد وجورج سويا للمرة الرابعة فقط منذ انتقالهما الى صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي، فسجل الاول 28 نقطة مع 8 متابعات، واضاف الثاني 26 نقطة، كما سجل الاحتياطي لو وليامس 21 نقطة لكليبرز.

وضرب جورج بقوة في الربع الاول بتسجيله 17 نقطة بينها اربع رميات ثلاثية ليتقدم فريقه 34-27.

في المقابل، ساهم لينارد في 13 نقطة عل مدار الربعين الاولين لينهي فريقه الشوط الاول متقدما بفارق مريح 62-46. وشهد الشوط الاول تحديدا نجاح دونتشيتش في تسجيل 15 نقطة بينها جميع رمياته الحرة (11 من 11).

ودخل كليبرز الربع الاخير متقدما 93-78 وحافظ على تقدمه ليخرج فائزا بالفارق ذاته في نهاية المباراة (15 نقطة).

واظهر لينارد افضل لاعب في الدور النهائي من البلاف اوف الموسم الفائت عندما قاد تورونتو رابتورز الى احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه، وجورج القادم من اوكلاهوما سيتي ثاندر بأنهما ثنائي خطير سيكون لهما شأن كبير خلال الموسم الحالي.

وقال جورج "مع تأقلمي انا وكاوهي مع المجموعة اصبحنا من نسيج الفريق. لقد سجلنا 50 نقطة واستمتعنا باللعب".

واضاف "الامر مرعب (للآخرين)، الامور تسير جيدا بالنسبة الينا، كل ما نريده هو التسجيل".

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وغاب جورج عن مطلع الموسم وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه وعندما عاد الى الملاعب كان لينارد غائبا لاصابة في ركبته.

ولعب الدفاع ورقابة نجم دالاس السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش دورا بارزا ايضا في خروج كليبرز فائزا، لان الاخير اكتفى بتسجيل 22 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ولم ينجح سوى في 4 تسديدات من اصل 14 وفشل في 8 محاولات في الرميات الثلاثية ليخسر فريقه للمرة الاولى بعد خمسة انتصارات تواليا.

واضاف جورج "لدينا شباب يعشقون الدفاع وقد قاموا بعمل جيد الليلة".

اما لاعب مافريكس اللاتفي العملاق كريستابس بورزينغيس (21ر2 م) فقال "انهم ينافسون على اللقب، خاض الفريق المنافس المباراة وكأنه في البلاي اوف، لعبوا بقتالية واظهروا لنا كيفية خوض هذا النوع من المباريات. يتعين علينا اللعب بهذا الحماس وهذه القتالية".

وكان لسان حال مدرب مافريكس ريك كارلايل مماثلا بقوله "يتعين علينا استخلاص الدروس من هذه المباراة واللعب بطريقة افضل في المستقبل. يتمتع الفريق المنافس بلاعبين مع بنية جسدية هائلة، انهم اقوياء وموهوبون جدا".

والفوز هو الثالث عشر لكليبرز هذا الموسم مقابل 5 هزائم فبقي ثالثا في المنطقة الغربية التي يتصدرها ليكرز جاره في المدينة الواحدة.

وحقق دنفر ناغتس فوزه الثالث عشر هذا الموسم مقابل 3 هزائم بتغلبه على واشنطن ويزاردز 117-104 ليحتفظ بمركزه الثاني في المجموعة الغربية وراء ليكرز.

وسجل للفائز الاحتياطي جرماني غرانت 20 نقطة ومثله فعل ويلي بارتون واضاف جمال موراي 16، في حين اكتفى نجم دنفر لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش ب8 نقاط لكنه نجح في 20 متابعة. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جوردان ماكراي مع 21 نقطة.