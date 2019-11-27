تعادل مثير.. طنطا يحرم سموحة من الارتقاء 7 مراكز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق طنطا نقطة ثمينة في مسابقة الدوري بالتعادل أمام سموحة بهدفين لكل فريق في مباراة جاءت ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

واستطاع فريق سموحة عن طريق مهاجمه حسام حسن أن يسجل الهدف الأول للفريق السكندري بعد تمريرة رائعة من أحمد حمص يستقبلها هداف سموحة داخل منطقة الجزاء ويحولها في الشباك.

وفي الدقيقة 11 من زمن أحداث الشوط الأول عاد من جديد حسام حسن ليسجل الهدف الثاني لسموحة بعد عرضية رائعة من كريم طارق لتصبح النتيجة (2-0) للضيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول عاد إسلام فؤاد المباراة لصالح فريقه طنطا بعدما سجل هدف التقليص في الدقيقة 44 من كرة رأسية رائعة يكتفي الهاني سليمان حارس سموحة بمشاهدة الكرة في مرماه.

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وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وقبل نهاية المباراة أحرز محمد جمال "ميدو" هدف التعادل لفريق طنطا لتنتهي المباراة عند (2-2).

بتلك النتيجة ارتقى سموحة إلى المركز التاسع ليصبح رصيده ست نقاط حيث لم يحقق الفريق السكندري الفوز منذ لقاء إنبي (2-1).

في المقابل، أصبح رصيد طنطا ست نقاط في المركز العاشر ليحقق فريق "ابناء السيد البدوي" التعادل الثالث خلال هذا الموسم.

وكان آخر انتصارات طنطا في مسابقة الدوري في الأسبوع الأول على حساب وادي دجلة (1-0).

جدير بالذكر أن سموحة سيلاعب في المباراة المقبلة نظيره طلائع الجيش، في المقابل يلعب طنطا منافسه الإسماعيلي.