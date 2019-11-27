4 سيناريوهات تضع ليفربول في ثمن نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض ليفربول مساء اليوم مواجهة مهمة في مشواره الأوروبي عندما يستضيف نابولي على ملعب "الآنفيلد" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول قبل بداية المرحلة الخامسة يتصدر مجموعته برصيد تسع نقاط بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، في المقابل يأتي ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد أربع نقاط يليه جينك برصيد نقطة.

ويمتلك ليفربول المتوج بآخر نسخة بمسابقة دوري أبطال أوروبا أكثر من فرصة للتأهل قبل المواجهة الأخيرة التي ستجمع "الريدز" بسالزبروج في النمسا.

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السيناريو الأول هو أن يفوز ليفربول الليلة بأي نتيجة سيكون وقتها رفاق المدرب يورجن كلوب ضمنوا الصدارة والتأهل للدور المقبل بغض النظر عن المباراة الأخيرة.

أما السيناريو الثاني في حال تعادل ليفربول وفوز سالزبورج سيكون على "الريدز" الفوز في المباراة المقبلة وهنا سيضمن بطل أوروبا التأهل والصدارة.

الحالة الثالثة التي ستكون أمام ليفربول وهيّ في حال تعثر سالزبورج في مباراة الليلة أمام جينك سيكون "الريدز" تأهل رسميًا إلى الدور المقبل.

السيناريو الرابع والأخير في حال سقوط ليفربول أمام نابولي مع فوز سالزبورج سيكون على "الريدز" مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة سواء الفوز أو التعادل لضمان الصعود.