الإسماعيلي يستعرض ملامح مباراته مع الجزيرة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لدور الثمانية في البطولة العربية، عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي أمس الثلاثاء، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد، ضمن جولة الإياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأستعرض الموقع الرسمي للإسماعيلي 5 ملامح من فوز فريقة أمام الجزيرة وجاءت كالتالي..

حازم مرسى يدون الهدف رقم

100..

نجح المهاجم الشاب حازم مرسي، في وقت قصير بتقديم أداء مبدع خلال المباراة، كما سجل هدف مميز، في الدقيقة الأخيرة للمباراة ليصبح الهدف رقم 100 للفريق خلال مشاركاته بالبطولة العربية.

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رقم مميز..

بات الإسماعيلى هو أول فريق مصري يحقق الفوز على الأندية الإماراتية في الإمارات.

عبد الرحمن مجدى يواصل رحلة التألق..

رغم قدومه مرهقا مع مشاركته مع المنتخب الأوليمبى والمساهمة فى حصده لقب البطولة الافريقية الا أن عبد الرحمن مجدى واصل رحلة التألق بصنعه هدفى الدراويش.

مشاركة أصغر ثنائى بالبطولة..

شهدت المباراة مشاركة كل من محمد بيومى وحازم مرسى اللذان يعتبران من أصغر لاعبى البطولة حيث يبلغ عمر الأول 17 عام والثانى لم يصل لسن الــ19 عام.

أول انتصار خارج الديار..

حقق الاسماعيلى اول انتصار له خارج ملعبه خلال مشاركته بآخر نستختين للبطولة العربية فى حلتها الجديدة.