تعادل منتخب الشباب سلبيا مع بوركينا فاسو، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانيةلدورة شمال أفريقيا في تونس.
وشهدت المباراة اهدار ركلة جزاءلمنتخب الشباب عن طريق ابراهيم عادل بعدما تصدى لها الحارس البوركيني.
يخوض المنتخب مباراته الثالثة في الحادية عشرة صباح بعد غد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يتعادل مع بوركينا فاسو في دورة شمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.