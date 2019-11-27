منتخب الشباب يتعادل مع بوركينا فاسو في دورة شمال أفريقيا

تعادل منتخب الشباب سلبيا مع بوركينا فاسو، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية لدورة شمال أفريقيا في تونس. لدورة شمال أفريقيا في تونس. وشهدت المباراة اهدار ركلة جزاء لمنتخب الشباب عن طريق ابراهيم عادل بعدما تصدى لها الحارس البوركيني. لمنتخب الشباب عن طريق ابراهيم عادل بعدما تصدى لها الحارس البوركيني. يخوض المنتخب مباراته الثالثة في الحادية عشرة صباح بعد غد الجمعة.

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