صور.. المدير الفني لنادي مصر وكابتن الفريق يصوتان في استفتاء الوفد للأفضل عام 2019

صوت عبدالناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر في استفتاء الوفد للأفضل خلال العام 2019 في الرياضة ، كما صوت على

الاستفتاء كابتن الفريق أحمد محسن .

وتنظم الوفد استفتاء الأفضل للعام الثالث على التوالي بعد النجاح

الكبير الذي شهده الاستفتاء في العامين الماضيين والذي يتم خلاله اختيار الأفضل في كافة الأنشطة الرياضية في مصر خلال العام.

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