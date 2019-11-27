صور.. المدير الفني لنادي مصر وكابتن الفريق يصوتان في استفتاء الوفد للأفضل عام 2019

صوت عبدالناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر في استفتاء الوفد للأفضل خلال العام 2019 في الرياضة ، كما صوت علىالاستفتاء كابتن الفريق أحمد محسن .
وتنظم الوفد استفتاء الأفضل للعام الثالث على التوالي بعد النجاحالكبير الذي شهده الاستفتاء في العامين الماضيين والذي يتم خلاله اختيار الأفضل في كافة الأنشطة الرياضية في مصر خلال العام.
للتصويت عبر الموقع الإلكتروني من هنا ... استفتاء الوفد
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