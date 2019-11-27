الإسماعيلي يقرر صرف مكافآت للاعبي الفريق

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي صرف مكافأة فورية للاعبي النادي الاسماعيلي عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل لا شيء والتأهل لربع نهائي البطولة العربية.

كما قدم رئيس النادي الاسماعيلي التهنئة للجهاز الفني واللاعبين وجماهير النادي الإسماعيلي الكبيرة على التأهل وتكرار الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي

اليوم .

وعادت بعثة الإسماعيلي صباح اليوم ودخلت في معسكر بمدينة الإسكندرية إستعدادًا لخوض لقاء الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الدراويش قد حقق فوزا غاليا على نظيره الجزيرة بهدفين مقابل لاشيء

ليصيح مجموع المباراتين ٤-٠ ويتأهل الى دور ال٨ من كاس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية".

ومن المقرر إجراء قرعة دور ربع نهائي المسابقة يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل بمدينة الرياض حيث تستمر منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019- 2020 حتى أبريل من العام المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة على ملعب الملك "عبد الله" بمدينة الرباط.