الإسماعيلي يستدعي محمد حمدي زكي والشامي لمعسكر الإسكندرية

استدعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق، محمد الشامى ومحمد حمدى زكى للإنضمام لمعسكر الفريق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى.
ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان محمد الشامى قد غاب عن مباراة الجزيرة الإماراتى بالأمس بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب، بينما غياب محمد حمدى زكى لأسباب فنية وشعوره ببعض الإرهاق.
وكان الدراويش قد حقق فوزا غاليا على نظيره الجزيرة بهدفين مقابل لا شيء ليصيح مجموع المباراتين٤-٠ ويتأهل الى دور ال٨ من كأس محمد السادس لأندية الأبطال "البطولة العربية".
ومن المقرر إجراء قرعة دور ربع نهائي المسابقة يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل بمدينة الرياض حيث تستمر منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال للموسم الرياضي الحالي 2019- 2020 حتى أبريل من العام المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية للبطولة على ملعب الملك "عبد الله" بمدينة الرباط.
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